***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu "İhraç Belgesi Tadil Metni" ve "İçtüzük ve İhraç Belgesi Değişiklikliklerine ilişkin Duyuru Metni"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248220BIST