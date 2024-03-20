***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 12:22
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın Kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet 17 sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260504
BIST
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13:368.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 26,94
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3632,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3635,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:362.243,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.527.241
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|KAPLM
|167,60
|14.779.904
|% 9,97
|
|JANTS
|281,25
|129.901.339
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.875.446
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.202.818
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,99
|94.350.905
|% -6,41
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,25
|4.417.129.550
|% 0,00
|
|MIATK
|74,85
|3.731.385.417
|% 5,13
|
|YKBNK
|24,20
|2.878.824.095
|% 2,46
|
|TUPRS
|173,50
|2.387.889.236
|% -0,12
|
|KCHOL
|183,30
|2.376.364.514
|% 1,61
|
|ZOREN
|5,49
|1.303.003.408
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,89
|2.341.797.932
|% 2,25
|
|YKBNK
|24,20
|2.878.824.095
|% 2,46
|
|ISCTR
|10,75
|1.285.307.437
|% -0,19
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.666.514
|% 9,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3840
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1427
|35,1545
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9517
|42,1620
|% -0,57
|
|Frank
|37,0588
|37,2445
|% -0,77
|
|Riyal
|8,8166
|8,8608
|% -0,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|895,14
|895,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,28
|985,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,75
|86,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,79
|2.154,27
|% 0,66
|