***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 16:47
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260617
BIST
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16:479.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 70,78
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.003
16:4732,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0431
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:4735,1775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0134
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:472.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,42
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.862.715
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.677.940
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.346.298
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.408.133
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|30.360.112
|% -9,97
|
|BSOKE
|20,16
|130.594.499
|% -9,92
|
|THYAO
|279,00
|5.851.230.179
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|MIATK
|75,30
|4.195.859.273
|% 5,76
|
|TUPRS
|172,90
|3.317.684.988
|% -0,46
|
|KCHOL
|186,80
|3.224.026.906
|% 3,55
|
|ZOREN
|5,62
|2.014.393.057
|% 5,05
|
|EKGYO
|10,76
|3.087.691.957
|% 1,03
|
|ISCTR
|10,92
|2.913.689.620
|% 1,39
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3832
|32,3885
|% 0,13
|
|Euro
|35,1449
|35,1729
|% -0,05
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,98
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,85
|900,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,37
|1.014,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,33
|86,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,59
|2.155,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:43
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-
17:00INTEM
Yüzde 9.51 oranında artışla 354.00 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 275 adet işlem
-
16:59TLMAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 133.50 lira fiyatla işlem gören hissede 969, 011 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 45 artarak (% 0.64 ) 7, 902
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, KERVN, BRISA, ARTMS, EMNIS, JANTS, BURVA, ERSU, KSTUR, MEGMT
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BSOKE, PEKGY, IEYHO, BEGYO, CEMAS, DERHL