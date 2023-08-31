***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
31.08.2023 14:31
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük Değişiklik (Unvan Değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190484
BIST
'
15:187.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 55,40
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1826,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0169
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1829,0890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0627
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:181.669,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.669,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.109
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.993.249
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.653.724
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|IDGYO
|7,15
|4.469.373
|% -3,90
|
|ASTOR
|145,80
|7.771.560.833
|% 7,05
|
|KOZAL
|29,14
|5.980.578.655
|% 9,22
|
|ISCTR
|21,82
|5.528.024.537
|% -1,53
|
|TUPRS
|142,30
|4.508.331.070
|% 0,07
|
|GUBRF
|353,30
|4.093.166.005
|% 2,58
|
|ISCTR
|21,82
|5.528.024.537
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,73
|2.089.791.746
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,14
|5.980.578.655
|% 9,22
|
|PETKM
|20,98
|3.396.703.208
|% 5,43
|
|ZOREN
|4,81
|692.136.746
|% 2,56
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6629
|26,6730
|% -0,06
|
|Euro
|29,0528
|29,0890
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,7359
|33,9051
|% -0,31
|
|Frank
|30,1208
|30,3023
|% -0,43
|
|Riyal
|7,0885
|7,1240
|% -0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.981
|11.082
|-76,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,70
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
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15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında