***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.09.2023 17:38
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Odunluk Gastronomi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük Değişiklik (Unvan Değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195377
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0690
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0979
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.672,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 17,61
|Açılış
|: 1.672,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|46.951.358
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|BAYRK
|11,30
|16.418.612
|% -5,75
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ASTOR
|139,00
|3.558.468.565
|% -0,29
|
|EUPWR
|221,90
|2.251.998.034
|% 0,86
|
|KLSER
|97,80
|2.026.599.721
|% 9,95
|
|ENERY
|169,70
|1.666.751.462
|% 9,98
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|CANTE
|18,60
|1.218.034.096
|% 3,22
|
|SEGYO
|3,92
|222.357.164
|% 6,52
|
|PSGYO
|5,10
|281.648.292
|% 8,97
|
|BERA
|15,36
|710.976.652
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9784
|26,9853
|% 0,25
|
|Euro
|28,8016
|28,8175
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3586
|33,5259
|% 0,08
|
|Frank
|29,9788
|30,1594
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|16,74
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.059
|11.160
|27,00
|
|Yarım
|5.547
|5.603
|13,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.802
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|0,50
|
|B. Petrol
|93,49
|93,49
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL