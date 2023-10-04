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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

04.10.2023 16:17
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük Değişiklik (Unvan Değişikliği)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199520


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BFREN 8.155,10 19.515.154 % 10,00  
ICUGS 9,02 4.956.778 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 15.122.938 % 10,00  
KUVVA 79,75 3.347.715 % 10,00  
DMRGD 14,97 4.900.444 % 9,99  
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Sterlin 33,4245 33,5922 % 0,94  
Frank 29,9954 30,1761 % 0,87  
Riyal 7,3278 7,3645 % 0,24  
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Altın Ons 1.824 1.825 1,43  
Altın Gr. 1.619 1.619 7,30  
Cumhuriyet 11.121 11.289 38,00  
Tam 10.882 10.974 14,00  
Yarım 5.458 5.504 7,00  
Çeyrek 2.721 2.752 4,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,00  
Gümüş Gr. 18,82 18,85 0,12  
B. Petrol 89,22 89,22 -1,70  
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