***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İçtüzük ve Onaylı İçtüzük Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253414BIST