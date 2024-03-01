***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.03.2024 11:10
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük ve Onaylı İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253414
BIST
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13:199.173
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,30
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1931,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1044
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1933,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0149
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
13:192.064,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,67
|Açılış
|: 2.064,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:15
|VKING
|37,84
|43.174.170
|% 10,00
|
|LMKDC
|31,52
|1.634.920.021
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|341.856.167
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.253.889
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|612.953.779
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.887.775
|% -9,95
|
|ERSU
|31,74
|44.475.265
|% -7,19
|
|KTLEV
|110,90
|295.222.149
|% -6,65
|
|ISGSY
|28,94
|68.231.831
|% -5,73
|
|KBORU
|165,50
|1.133.892.852
|% -4,94
|
|EREGL
|46,16
|3.950.059.829
|% 1,41
|
|REEDR
|72,45
|3.217.464.778
|% 4,70
|
|GUBRF
|204,40
|3.184.901.581
|% 1,89
|
|KONTR
|304,75
|3.012.477.237
|% 6,18
|
|THYAO
|279,75
|2.603.591.165
|% -0,71
|
|EREGL
|46,16
|3.950.059.829
|% 1,41
|
|AKFGY
|2,58
|185.640.270
|% 2,79
|
|EKGYO
|11,18
|776.447.641
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,61
|374.615.178
|% -0,53
|
|CEMAS
|5,18
|339.164.504
|% 1,77
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3343
|31,3406
|% 0,34
|
|Euro
|33,8751
|33,8904
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,4496
|39,6474
|% 0,35
|
|Frank
|35,2359
|35,4481
|% 0,16
|
|Riyal
|8,3299
|8,3717
|% 0,32
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|873,49
|875,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,39
|949,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,10
|2.049,43
|% 0,66
|