***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İçtüzük ve İçtüzük Tadil Metni (Unvan Değişikliği)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257516BIST