***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2023 15:21
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170895
BIST
'
17:166.397
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 34,05
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1626,1481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0547
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1629,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3067
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:161.644,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,40
|Açılış
|: 1.644,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:16
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|ADEL
|265,60
|239.156.477
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.186.415
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.149.533.388
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.856.333
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,10
|7.109.486.172
|% 3,52
|
|ISCTR
|15,03
|6.564.921.835
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,48
|5.935.580.359
|% 7,31
|
|THYAO
|213,50
|5.642.003.818
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.761.012.074
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.761.012.074
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,10
|7.109.486.172
|% 3,52
|
|ISCTR
|15,03
|6.564.921.835
|% 3,51
|
|SKBNK
|3,03
|962.129.772
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,48
|5.935.580.359
|% 7,31
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1399
|26,1481
|% 0,21
|
|Euro
|29,0337
|29,0433
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,8411
|34,0108
|% 0,53
|
|Frank
|29,9886
|30,1692
|% 1,41
|
|Riyal
|6,9486
|6,9835
|% 0,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|22,56
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.645
|22,40
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.597
|10.804
|144,00
|
|Yarım
|5.299
|5.427
|72,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,17
|0,74
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,76
|