***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.08.2023 15:37
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180772
BIST
'
17:387.395
En Düşük
|Değişim
|: 2,40%
|| 173,01
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:3826,9933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0465
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:3829,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2604
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:381.685,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.685,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BIENY
|68,75
|1.358.077.682
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.312.552
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|755.226.836
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|388.231.564
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|66.513.009
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.393.530
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,98
|237.316.637
|% -7,91
|
|THYAO
|246,50
|11.470.033.033
|% 4,89
|
|ASTOR
|113,10
|5.693.192.675
|% -0,09
|
|EREGL
|41,02
|4.913.054.012
|% 1,53
|
|KONTR
|249,60
|4.557.111.732
|% -0,83
|
|YKBNK
|14,41
|4.240.588.855
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,87
|3.996.932.105
|% 0,11
|
|YKBNK
|14,41
|4.240.588.855
|% 2,49
|
|ISCTR
|15,93
|3.932.704.715
|% 3,71
|
|CEMAS
|3,30
|552.151.804
|% 5,77
|
|SKBNK
|3,10
|497.145.988
|% 1,64
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9919
|% 0,17
|
|Euro
|29,7628
|29,7916
|% 0,91
|
|Sterlin
|34,3816
|34,5540
|% 0,67
|
|Frank
|30,8841
|31,0701
|% 0,57
|
|Riyal
|7,1732
|7,2092
|% 0,13
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|0,11
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,58
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50KTLEV
Yüzde 9.99 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 350, 465 adet işlem
-
17:49IHAAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 803 adet işlem
-
17:48YAPRK
Yüzde 5.62 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 221 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 7, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 41 üstünde . İşlem hacmi 122, 082.00 milyon TL de
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17:47DESA
Yüzde 7.47 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 451, 545 adet işlem