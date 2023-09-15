***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.09.2023 17:39
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Odunluk Gastronomi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Tadil Metni ( Unvan Değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195379
BIST
'
18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.672,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 17,61
|Açılış
|: 1.672,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9784
|26,9853
|% 0,25
|
|Euro
|28,8016
|28,8175
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3527
|33,5200
|% 0,06
|
|Frank
|29,9699
|30,1505
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1716
|7,2075
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|17,55
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|18,48
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.076
|11.175
|42,00
|
|Yarım
|5.555
|5.611
|21,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.805
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|20,13
|20,16
|0,54
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL