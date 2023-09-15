***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Tadil Metni (Unvan Değişikliği)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195395BIST