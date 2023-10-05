***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.10.2023 13:26
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199894
BIST
'
14:318.246
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -87,58
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3127,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3129,1017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1156
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:311.613,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.613,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:27
|TETMT
|2.228,90
|20.676.674
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|341.535.133
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.213.658
|% -8,67
|
|COSMO
|169,90
|55.969.063
|% -8,56
|
|MANAS
|11,03
|168.693.133
|% -8,46
|
|LINK
|104,00
|12.796.027
|% -7,14
|
|THYAO
|234,80
|5.307.505.573
|% -1,55
|
|TUPRS
|147,70
|4.116.095.530
|% -0,07
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|EKGYO
|7,96
|2.314.113.975
|% -0,50
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|ADESE
|2,42
|395.715.401
|% -6,92
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5515
|27,5600
|% 0,11
|
|Euro
|29,0688
|29,0906
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,3377
|33,5048
|% -0,01
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3253
|7,3620
|% 0,01
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-1,32
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43EGGUB
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 156.10 lira fiyatla işlem gören hissede 755, 139 adet işlem
-
14:42EMKEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 579 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, ODAS
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 65 kaybederek (% -1.54 ) 7, 151
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TARKM, BMSTL, IHAAS, DMRGD, SNPAM, BFREN, QNBFB, TETMT, QNBFL