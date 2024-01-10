***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.01.2024 10:25
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237839
BIST
'
10:577.764
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,08
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.765
10:5729,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9779
En Düşük
29,8218
10:5732,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:571.957,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.957,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:55
|EKOS
|52,80
|298.707.113
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.214.738
|% 9,93
|
|GARFA
|102,80
|52.799.215
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|267.926.418
|% 6,84
|
|AVGYO
|11,08
|19.500.800
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BRKVY
|51,20
|4.061.217
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,22
|72.365.962
|% -5,93
|
|ETYAT
|9,70
|3.323.768
|% -5,37
|
|THYAO
|243,20
|1.949.111.464
|% 0,12
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|KBORU
|60,20
|799.539.563
|% 5,99
|
|HALKB
|13,52
|859.914.672
|% -1,96
|
|TSPOR
|2,80
|112.838.878
|% -7,59
|
|BEGYO
|4,50
|172.763.863
|% 1,35
|
|YKBNK
|22,54
|847.240.259
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,28
|859.510.080
|% 0,56
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9702
|29,9769
|% 0,17
|
|Euro
|32,8008
|32,8141
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,9549
|38,1453
|% 0,13
|
|Frank
|35,0427
|35,2538
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9684
|8,0083
|% 0,16
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|934,15
|935,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,48
|989,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,86
|2.031,17
|% 0,66
|