***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İhraç Belgesi ve Onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni (Unvan Değişikliği)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257461BIST