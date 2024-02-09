***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.02.2024 12:36
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Foneria Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248480
BIST
'
14:299.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 69,79
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.026
14:2930,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
14:2933,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
14:292.005,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.005,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BNTAS
|12,43
|195.496.090
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|94.903.122
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|284.579.417
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|40.604.529
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|13.916.679
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|17.987.875
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|163.226.159
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,68
|356.095.752
|% -9,92
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|GUBRF
|166,20
|4.122.034.348
|% 5,19
|
|EREGL
|46,46
|3.858.720.282
|% 2,15
|
|THYAO
|287,75
|3.829.978.792
|% 0,35
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|EKGYO
|10,72
|2.779.285.985
|% 3,88
|
|TSPOR
|1,73
|411.915.466
|% 1,76
|
|QUAGR
|4,37
|822.706.548
|% 5,05
|
|KOZAL
|22,24
|3.172.860.564
|% 4,81
|
|ZOREN
|4,92
|553.570.009
|% 0,82
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6778
|30,6827
|% 0,30
|
|Euro
|33,0634
|33,0746
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,5639
|38,7573
|% 0,21
|
|Frank
|34,9075
|35,1178
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1572
|8,1981
|% 0,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|884,08
|886,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|881,88
|885,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,43
|2.032,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:29
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14:43IHYAY
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 257, 372 adet işlem
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14:41BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 349 adet işlem
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 49 artarak (% 0.90 ) 9, 574
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14:40XU100
Endeks 9, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 730.00 milyon TL de
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14:40CLEBI
Yüzde 5.78 oranında artışla 1, 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 021 adet işlem