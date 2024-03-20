***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.03.2024 16:27
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
14.03.2024 tarih
E-12233903-305.07-51266 sayılı yazıya istinaden FS5 - Foneria Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260601
BIST
'
16:489.005
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 74,91
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.006
16:4832,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0415
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:4835,1826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:482.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,42
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.870.860
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.679.295
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.479.263
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.408.866
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|31.124.224
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|49.930.148
|% -9,95
|
|THYAO
|279,00
|5.875.676.822
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|MIATK
|75,15
|4.200.587.976
|% 5,55
|
|TUPRS
|173,00
|3.341.348.794
|% -0,40
|
|KCHOL
|186,70
|3.231.368.108
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,60
|2.018.877.807
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,75
|3.097.655.305
|% 0,94
|
|ISCTR
|10,91
|2.921.741.234
|% 1,30
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3848
|32,3891
|% 0,13
|
|Euro
|35,1680
|35,1826
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|895,84
|897,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,14
|1.000,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,23
|86,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,30
|2.153,59
|% 0,66
|