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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

21.03.2024 11:19
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

14.03.2024 tarih 
 
E-12233903-305.07-51266 sayılı yazıya istinaden FS4- Foneria Portföy Üçüncü Serbest Fon İzahnamesi güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260932


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DIRIT 17,50 914.953 % 9,99  
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