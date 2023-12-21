***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarGO9 Fon İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 21.12.2023 tarihli 22.12.2023 tarihinde geri ödenmek üzere 3,250,000.00 TL tutarında %39 faiz oranı ile kredi kullanılmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgiİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.250.000 TL % 39 21/12/2023 22/12/2023 Fonun eksi bakiyesinin kapatılmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227766BIST