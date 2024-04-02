***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
02.04.2024 15:03
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
FS4 fon İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 02.04.2024 tarihli 03.04.2024 tarihinde geri ödenmek üzere 760,000.00 TL tutarında %65 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 760.000 TL % 65 02/04/2024 03/04/2024 Fonun eksi bakiyesinin kapatılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265632
BIST
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16:589.092
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -65,43
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.087
En Yüksek
9.266
16:5832,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0825
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5834,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0580
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:582.333,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.333,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SKBNK
|4,51
|308.085.011
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.198.672
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.513.188
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|108.717.832
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.167.032
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|398.417.982
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.161.133
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.355.208
|% -9,96
|
|THYAO
|301,75
|8.254.271.796
|% -0,66
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|SAHOL
|85,95
|3.761.100.342
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|ZOREN
|6,02
|1.947.527.517
|% -1,79
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|EKGYO
|9,11
|1.120.124.285
|% -1,51
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0690
|32,0970
|% -0,25
|
|Euro
|34,5623
|34,6218
|% -0,16
|
|Sterlin
|40,5035
|40,7066
|% 0,31
|
|Frank
|35,5759
|35,7542
|% 0,01
|
|Riyal
|8,5970
|8,6401
|% 0,23
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,47
|25,51
|% 0,66
|
|Platin
|924,68
|925,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.003,26
|1.007,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,38
|88,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.264,57
|2.265,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem
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17:10EREGL
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17:08GOODY
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 776 adet işlem
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, ASTOR