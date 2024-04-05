***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarFS4 Fon İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 05.04.2024 tarihli 08.04.2024 tarihinde geri ödenmek üzere 4,700,000.00 TL tutarında %65 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgiİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.700.000 TL % 65 05/04/2024 08/04/2024 Fonun eksi bakiyesinin kapatılmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268706BIST