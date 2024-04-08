***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
08.04.2024 14:51
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
FS4 Fon İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 08.04.2024 tarihli 15.04.2024 tarihinde geri ödenmek üzere 8,800,000.00 TL tutarında %65 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.800.000 TL % 65 08/04/2024 15/04/2024 Fonun eksi bakiyesinin kapatılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270213
BIST
'
16:369.750
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 131,07
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:3632,1174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1016
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:3635,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,3017
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:362.411,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,03
|Açılış
|: 2.411,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ENTRA
|13,31
|19.650.272
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.263.400
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|68.942.346
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|422.950.361
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|31.337.210
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.045.568
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.305.258.226
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.471,00
|250.905.820
|% -4,73
|
|THYAO
|308,75
|8.887.177.995
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,87
|4.534.125.511
|% 0,86
|
|TUPRS
|181,40
|3.339.890.051
|% 0,95
|
|VAKBN
|17,32
|3.118.382.877
|% 4,09
|
|YKBNK
|30,70
|2.998.464.460
|% 1,66
|
|ISCTR
|12,87
|4.534.125.511
|% 0,86
|
|VAKBN
|17,32
|3.118.382.877
|% 4,09
|
|ZOREN
|5,81
|980.364.618
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,47
|1.657.439.569
|% 5,97
|
|HALKB
|16,55
|2.413.068.461
|% 9,97
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1030
|32,1174
|% 0,32
|
|Euro
|34,9788
|35,0542
|% 0,87
|
|Sterlin
|40,6102
|40,8137
|% 0,70
|
|Frank
|35,4986
|35,6766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,5640
|8,6069
|% 0,61
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,61
|27,65
|% 0,66
|
|Platin
|956,43
|958,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.044,46
|1.047,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,88
|90,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.331,60
|2.331,99
|% 0,66
|