***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.04.2024 23:06
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
GO6 Fon İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 09.04.2024 tarihli 15.04.2024 tarihinde geri ödenmek üzere 24,844,298.12 TL tutarında %0 faiz oranı ile kredi kullanmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24.844.298 TL % 0 09/04/2024 15/04/2024 Fonun eksi bakiyesinin kapatılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271634
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0240
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,3312
En Düşük
32,1726
12:3535,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,3533
En Düşük
34,9469
12:352.437,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,41
|Açılış
|: 2.437,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439,00
|
2.446,27
En Düşük
2.434,27
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1968
|32,2138
|% -0,07
|
|Euro
|34,9725
|35,0449
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,0877
|41,2936
|% -0,01
|
|Frank
|35,8758
|36,0556
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6421
|8,6854
|% 0,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,15
|28,19
|% 0,66
|
|Platin
|978,07
|980,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,89
|1.095,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,58
|89,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.351,39
|2.351,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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