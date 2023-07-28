***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2023 16:29
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Haziran 2023 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176355
BIST
'
17:577.072
En Düşük
|Değişim
|: 3,15%
|| 216,10
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
17:5726,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
17:5729,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1612
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
17:571.698,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.698,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KCHOL
|134,20
|4.989.825.139
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|508.871.503
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|73.835.497
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.177.219
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.320.403
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.414.183
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|2.327.416.127
|% -9,93
|
|ITTFH
|4,92
|196.914.478
|% -9,89
|
|THYAO
|235,80
|11.710.650.321
|% 3,19
|
|YKBNK
|14,10
|9.843.353.881
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,35
|5.837.865.100
|% 6,38
|
|KOZAL
|28,26
|5.528.961.179
|% 2,54
|
|ASTOR
|100,90
|5.527.792.744
|% -0,39
|
|YKBNK
|14,10
|9.843.353.881
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,55
|5.186.665.848
|% 0,94
|
|SKBNK
|3,16
|1.332.392.871
|% 5,69
|
|ISCTR
|15,12
|4.903.940.364
|% 5,22
|
|PETKM
|17,65
|5.462.173.461
|% 4,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9397
|26,9481
|% 0,17
|
|Euro
|29,7193
|29,7310
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5784
|34,7518
|% 0,63
|
|Frank
|30,9430
|31,1294
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1634
|7,1993
|% 0,05
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|20,00
|
|Yarım
|5.530
|5.607
|10,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|
Seans Raporu
17:55
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17:59FORMT
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Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
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17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem