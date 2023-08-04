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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.08.2023 16:26
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Gri Portföy Katılım Fonu Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180865


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 68,75 1.357.754.694 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.312.552 % 10,00  
RAYSG 43,56 39.518.185 % 10,00  
CMENT 81,40 1.419.779 % 10,00  
KLSER 48,66 754.408.716 % 9,99  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 26,9768 27,0065 % 0,22  
Euro 29,7622 29,7868 % 0,89  
Sterlin 34,3401 34,5123 % 0,55  
Frank 30,8642 31,0502 % 0,51  
Riyal 7,1734 7,2093 % 0,13  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 8,44  
Altın Gr. 1.686 1.687 10,21  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.997 11.081 -23,00  
Yarım 5.503 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.751 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,08  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 85,58 85,58 0,44  
Seans Raporu 17:33
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