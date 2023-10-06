***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 13:59
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Foneria Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200785
BIST
'
17:238.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,16
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2329,1502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0333
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:2329,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0500
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,1500
En Düşük
29,0000
17:231.623,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.622,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:23
|GIPTA
|42,68
|1.072.685.812
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.989.555.601
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.510.793
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,48
|1.583.706.432
|% -6,90
|
|BJKAS
|46,12
|123.254.639
|% -5,10
|
|ONCSM
|204,50
|67.019.328
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,30
|919.417.063
|% -4,38
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|THYAO
|239,90
|6.250.726.453
|% -0,66
|
|PETKM
|23,64
|5.357.859.921
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|EREGL
|44,70
|4.648.263.048
|% 0,99
|
|EKGYO
|8,69
|6.305.205.462
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.419.450.245
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,92
|2.104.505.408
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|342.176.694
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,40
|4.769.935.385
|% 2,11
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1214
|29,1502
|% -0,11
|
|Euro
|29,0000
|29,0500
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,5349
|33,7030
|% 0,13
|
|Frank
|30,0878
|30,2690
|% 0,04
|
|Riyal
|7,3421
|7,3789
|% 0,25
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|5,14
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,88
|18,90
|0,31
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,18
|
Seans Raporu
17:23
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