***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
19.12.2023 13:14
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GO9 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226933
BIST
'
16:017.710
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -80,53
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0129,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0987
En Düşük
28,9845
16:0131,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:011.899,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.899,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,53
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:01
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.267.120
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.108.394
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.283.792
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.438.097
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.304.114
|% -9,98
|
|THYAO
|246,40
|5.492.978.636
|% 0,28
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|TUPRS
|147,70
|2.064.857.620
|% 0,96
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.938.347
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.359.096.762
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,88
|3.324.309.636
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,11
|846.047.362
|% -2,74
|
|EREGL
|42,82
|4.762.319.680
|% 2,44
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0925
|29,0987
|% 0,14
|
|Euro
|31,8890
|31,9018
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,9506
|37,1359
|% 0,86
|
|Frank
|33,5774
|33,7797
|% 0,65
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem
-
16:15DOBUR
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 72.90 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 503 adet işlem
-
16:14SURGY
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 41.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 228, 494 adet işlem
-
16:13RTALB
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 756, 844 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 7, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 56, 402.00 milyon TL de