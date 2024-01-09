***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 09:44
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GO9 Fon 12/2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235314
BIST
'
13:197.791
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -28,29
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1929,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0701
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1932,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0479
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:191.960,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.960,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KBORU
|56,80
|395.294.272
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.126.891
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|201.156.418
|% 9,87
|
|GARFA
|94,80
|120.204.170
|% 9,47
|
|MARKA
|42,42
|12.643.775
|% 8,77
|
|FLAP
|11,42
|85.881.231
|% -6,01
|
|CVKMD
|391,75
|209.237.082
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,40
|44.891.915
|% -5,53
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,60
|6.698.758.818
|% 1,24
|
|YKBNK
|22,54
|3.751.967.363
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,34
|3.327.275.347
|% 0,16
|
|AKBNK
|41,20
|2.974.861.064
|% 1,88
|
|VAKBN
|15,39
|2.007.077.051
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,54
|3.751.967.363
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,04
|1.191.390.193
|% 1,26
|
|ISCTR
|25,34
|3.327.275.347
|% 0,16
|
|VAKBN
|15,39
|2.007.077.051
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|499.611.019
|% -1,10
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9365
|29,9419
|% 0,24
|
|Euro
|32,7955
|32,8042
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9868
|38,1773
|% 0,02
|
|Frank
|35,0629
|35,2741
|% -0,11
|
|Riyal
|7,9590
|7,9989
|% 0,22
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|950,11
|951,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,90
|994,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,60
|77,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,71
|2.037,12
|% 0,66
|