***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2024 15:01
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GO6 Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246785
BIST
'
15:358.754
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 88,80
|Açılış
|: 8.666
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3530,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0631
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3532,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0581
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:351.988,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -7,49
|Açılış
|: 1.988,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MEGMT
|55,00
|893.449.007
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.614.306
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.064.463
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,72
|482.484.025
|% -8,91
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|285,75
|9.915.047.435
|% 1,51
|
|YKBNK
|22,96
|3.506.481.443
|% 3,05
|
|AKBNK
|40,34
|3.145.423.706
|% 2,75
|
|SASA
|39,26
|3.090.672.961
|% 4,30
|
|BINHO
|622,50
|2.869.781.362
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|308.185.937
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,96
|3.506.481.443
|% 3,05
|
|EKGYO
|10,13
|1.298.598.761
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,19
|265.101.789
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,94
|2.734.008.400
|% 1,49
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5479
|30,5538
|% 0,21
|
|Euro
|32,8818
|32,8916
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2874
|38,4794
|% -0,34
|
|Frank
|35,0044
|35,2153
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1217
|8,1625
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,10
|901,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,22
|934,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,22
|77,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:50CATES
Yüzde 5.83 oranında artışla 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 779, 557 adet işlem
-
15:49EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 514 adet işlem
-
15:48YAPRK
Yüzde 6.95 oranında artışla 311.75 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 196 adet işlem
-
15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de