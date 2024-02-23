***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251595BIST