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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

20.02.2024 17:22
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/05/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Foneria Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esasları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250814


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KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
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Riyal 8,2191 8,2603 % 0,26  
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Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 911,92 913,34 % 0,66  
Paladyum 969,79 973,79 % 0,66  
Brent Pet. 82,94 82,94 % 0,66  
Altın Ons 2.028,05 2.028,36 % 0,66  
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