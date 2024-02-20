***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/05/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu, Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250819BIST