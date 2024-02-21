***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
21.02.2024 11:48
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/05/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Foneria Portföy Para Piyasası (Tl) Yatırım Fonu, Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250980
BIST
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14:289.314
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -31,37
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.290
En Yüksek
9.397
14:2830,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0759
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
30,9861
En Düşük
30,8591
14:2833,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5513
En Düşük
33,3775
14:282.019,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.019,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.022,31
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SMART
|47,30
|339.222.591
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|79.443.740
|% 9,99
|
|FONET
|20,60
|438.230.885
|% 9,98
|
|UFUK
|218,40
|11.441.539
|% 9,97
|
|AYCES
|1.371,00
|331.524.228
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|29.405.771
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|BRMEN
|5,00
|2.744.729
|% -8,09
|
|EREGL
|48,38
|7.909.039.996
|% -2,50
|
|MIATK
|71,50
|5.944.944.423
|% 3,85
|
|THYAO
|281,75
|4.805.569.694
|% 0,18
|
|KONTR
|284,50
|3.533.968.279
|% 7,26
|
|AKBNK
|43,82
|3.302.103.635
|% 1,67
|
|ZOREN
|6,04
|1.649.270.828
|% 2,55
|
|EREGL
|48,38
|7.909.039.996
|% -2,50
|
|EKGYO
|10,92
|1.379.228.229
|% 1,20
|
|TSPOR
|1,79
|195.004.923
|% -1,10
|
|ADESE
|3,07
|323.374.648
|% 2,33
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9828
|30,9856
|% 0,24
|
|Euro
|33,4733
|33,4818
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9557
|39,1510
|% 0,13
|
|Frank
|35,0413
|35,2524
|% 0,31
|
|Riyal
|8,2350
|8,2763
|% 0,21
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|900,45
|901,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,43
|969,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,81
|2.028,11
|% 0,66
|