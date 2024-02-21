***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250983BIST