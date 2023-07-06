***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 12:28
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İnternet Adresi www.foneriaportfoy.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
foneria@foneriaportfoy.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadir Altunok Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 29.11.2021 0212 706 84 74 - 1005 kadir.altunok@foneriaportfoy.com.tr Düzey-3/Türev 213103/307945
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Denizbank A.Ş
İç kontrol sistemi Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Abida Bilişim Teknolojileri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166205
BIST