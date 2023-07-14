***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 15:37
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 6225000 TRY 41,50
Emin Tolga ULUTAŞ 3112500 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 3112500 TRY 20,75
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 750000 TRY 5,00
Onur KÜÇÜK 450000 TRY 3,00
Reha Kamil GERÇEKER 450000 TRY 3,00
İnci AKSUN 450000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 375000 TRY 2,50
Erol POLAT 75000 TRY 0,50
TOPLAM 15000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172128
BIST