***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 6225000 TRY 41,50Emin Tolga ULUTAŞ 3112500 TRY 20,75Hasan Emre HAYRETCİ 3112500 TRY 20,75Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 750000 TRY 5,00Onur KÜÇÜK 450000 TRY 3,00Reha Kamil GERÇEKER 450000 TRY 3,00İnci AKSUN 450000 TRY 3,00Bora ORUÇ 375000 TRY 2,50Erol POLAT 75000 TRY 0,50TOPLAM 15000000 TRY 100