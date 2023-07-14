***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2023 15:39
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 41.5 Bağımsız Üye Değil
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 2.5 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK Üyesi
ALİ FUAT ERBİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
EMİN TOLGA ULUTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.09.2021 İcrada Görevli Değil Evet 20.75 Bağımsız Üye Değil
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.05.2022 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Evet 5 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172132
BIST
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16:576.426
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 57,92
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.443
16:5726,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1463
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
16:5729,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1709
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
16:571.648,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.648,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler16:56
|EDIP
|12,98
|150.036.911
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.615,00
|410.192.463
|% 10,00
|
|ELITE
|21,56
|89.833.752
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|344.631.676
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|38.065.212
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|76.446.433
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|5.060.708
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|142.004.132
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|213.383.811
|% -9,98
|
|THYAO
|211,60
|6.871.356.852
|% 1,00
|
|ASELS
|69,85
|6.227.842.140
|% 2,72
|
|SISE
|48,62
|4.228.990.183
|% 1,50
|
|ASTOR
|81,95
|3.321.132.793
|% -1,56
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,91
|2.601.988.407
|% -2,52
|
|ISCTR
|14,56
|2.678.344.096
|% -1,36
|
|EKGYO
|8,27
|1.410.636.989
|% -0,60
|
|SKBNK
|2,87
|414.742.100
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,64
|3.309.066.263
|% 0,82
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1622
|26,1685
|% 0,57
|
|Euro
|29,3882
|29,3999
|% 0,59
|
|Sterlin
|34,2382
|34,4100
|% 0,39
|
|Frank
|30,2586
|30,4409
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9523
|6,9871
|% 0,46
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|4,34
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.136
|-9,00
|
|Tam
|10.611
|10.806
|23,00
|
|Yarım
|5.306
|5.428
|11,00
|
|Çeyrek
|2.661
|2.714
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,13
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-0,55
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11BEYAZ
Yüzde 6.22 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 215, 994 adet işlem
-
17:10ETYAT
Yüzde 6.53 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 657 adet işlem
-
17:09PINSU
Yüzde 4.04 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 945 adet işlem
-
17:08RAYSG
Yüzde 6.27 oranında artışla 34.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 585 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 2 artarak (% 0.73 ) 7, 077