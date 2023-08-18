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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2023 16:32
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 12450000 TRY 41,50
Emin Tolga ULUTAŞ 6225000 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 6225000 TRY 20,75
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 1500000 TRY 5,00
Onur KÜÇÜK 900000 TRY 3,00
Reha Kamil GERÇEKER 900000 TRY 3,00
İnci AKSUN 900000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 750000 TRY 2,50
Erol POLAT 150000 TRY 0,50
TOPLAM 30000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187028


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BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 26,18 1.034.309.640 % 10,00  
KLMSN 26,62 109.068.507 % 10,00  
POLTK 5.990,40 64.900.528 % 10,00  
KONYA 5.841,10 431.769.723 % 10,00  
SDTTR 392,00 1.573.369.761 % 9,99  
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17:37 Alış Satış %  
Dolar 27,0935 27,0999 % 0,08  
Euro 29,4724 29,4910 % -0,01  
Sterlin 34,4005 34,5730 % -0,03  
Frank 30,6327 30,8173 % -0,23  
Riyal 7,2023 7,2384 % 0,05  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 3,61  
Altın Gr. 1.649 1.649 4,17  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.082 11.158 30,00  
Yarım 5.558 5.605 16,00  
Çeyrek 2.770 2.802 7,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,03  
Gümüş Gr. 19,78 19,82 0,05  
B. Petrol 83,91 83,91 -0,21  
Seans Raporu 17:37
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