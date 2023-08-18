GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

BIST En Aktif Hisseler17:37
|GOKNR
|26,18
|1.034.309.640
|% 10,00
|KLMSN
|26,62
|109.068.507
|% 10,00
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|KONYA
|5.841,10
|431.769.723
|% 10,00
|SDTTR
|392,00
|1.573.369.761
|% 9,99
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|27,0935
|27,0999
|% 0,08
|Euro
|29,4724
|29,4910
|% -0,01
|Sterlin
|34,4005
|34,5730
|% -0,03
|Frank
|30,6327
|30,8173
|% -0,23
|Riyal
|7,2023
|7,2384
|% 0,05
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,61
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,17
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|Tam
|11.082
|11.158
|30,00
|Yarım
|5.558
|5.605
|16,00
|Çeyrek
|2.770
|2.802
|7,00
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,82
|0,05
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
Seans Raporu 17:37
- 17:52XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -227, 6 kaybederek (% -3.31 ) 6, 642
- 17:52 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, HUBVC, GOKNR, POLTK, KONYA, BVSAN, SDTTR, FENER, TETMT, PAPIL
- 17:52 ADEL, SDTTR, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:52 LKMNH, GLBMD, EUKYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:52 Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 153 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem