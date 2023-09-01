***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş DirektörüOZAN AKTİ Risk Yönetimi UzmanıGÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190895BIST