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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.09.2023 10:06
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 40000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 16600000 TRY 41,50
Emin Tolga ULUTAŞ 8300000 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 8300000 TRY 20,75
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 2000000 TRY 5,00
Onur KÜÇÜK 1200000 TRY 3,00
Reha Kamil GERÇEKER 1200000 TRY 3,00
İnci AKSUN 1200000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 1000000 TRY 2,50
Erol POLAT 200000 TRY 0,50
TOPLAM 40000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195572


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BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 219.304,90 1.315.829 % 10,00  
MIATK 500,20 298.598.514 % 9,98  
METUR 13,78 66.757.982 % 9,98  
TRILC 17,30 254.998.723 % 9,98  
ELITE 47,90 278.841.251 % 9,96  
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13:00 Alış Satış %  
Dolar 27,0143 27,0216 % 0,15  
Euro 28,8361 28,8464 % 0,14  
Sterlin 33,4082 33,5757 % 0,30  
Frank 30,0448 30,2258 % 0,34  
Riyal 7,1812 7,2172 % 0,13  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 2,59  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,46  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.073 11.142 9,00  
Yarım 5.554 5.594 4,00  
Çeyrek 2.768 2.797 2,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,12  
Gümüş Gr. 20,08 20,11 0,11  
B. Petrol 94,30 94,30 0,37  
Seans Raporu 13:00
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