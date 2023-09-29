***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2023 16:32
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 12450000 TRY 41,50
Emin Tolga ULUTAŞ 6225000 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 6225000 TRY 20,75
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 1500000 TRY 5,00
Onur KÜÇÜK 900000 TRY 3,00
Reha Kamil GERÇEKER 900000 TRY 3,00
İnci AKSUN 900000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 750000 TRY 2,50
Erol POLAT 150000 TRY 0,50
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198237
BIST