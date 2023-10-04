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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 12:27
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 40000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arif Özer İSFENDİYAROĞLU 16600000 TRY 41,50
Emin Tolga ULUTAŞ 8300000 TRY 20,75
Hasan Emre HAYRETCİ 8300000 TRY 20,75
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 2000000 TRY 5,00
Onur KÜÇÜK 1200000 TRY 3,00
Reha Kamil GERÇEKER 1200000 TRY 3,00
İnci AKSUN 1200000 TRY 3,00
Bora ORUÇ 1000000 TRY 2,50
Erol POLAT 200000 TRY 0,50
TOPLAM 40000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199373


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ICUGS 9,02 4.620.891 % 10,00  
BFREN 8.155,10 17.182.796 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.591.034 % 9,99  
MRSHL 795,90 58.833.206 % 9,99  
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13:18 Alış Satış %  
Dolar 27,5534 27,5805 % 0,53  
Euro 28,9901 29,0105 % 0,82  
Sterlin 33,3356 33,5027 % 0,67  
Frank 29,9308 30,1111 % 0,65  
Riyal 7,3273 7,3641 % 0,23  
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13:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -0,16  
Altın Gr. 1.614 1.615 2,70  
Cumhuriyet 11.099 11.267 16,00  
Tam 10.863 10.946 -14,00  
Yarım 5.448 5.490 -7,00  
Çeyrek 2.716 2.745 -3,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,13 -0,04  
Gümüş Gr. 18,67 18,70 -0,03  
B. Petrol 90,06 90,06 -0,86  
Seans Raporu 13:18
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