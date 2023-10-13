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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2023 12:32
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 84 74 0212 706 47 02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205790


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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  8.242  
Önceki Kapanış :  8.259  
En Düşük
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8.242
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 465,30 28.182.766 % 10,00  
BMSTL 53,90 49.686.664 % 10,00  
MRSHL 1.355,80 236.513.514 % 10,00  
MAALT 901,30 44.149.532 % 10,00  
CMBTN 1.208,70 44.794.555 % 9,99  
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14:28 Alış Satış %  
Dolar 27,7948 27,7997 % 0,27  
Euro 29,2783 29,2873 % 0,06  
Sterlin 33,7532 33,9225 % 0,28  
Frank 30,5039 30,6876 % 0,33  
Riyal 7,3895 7,4266 % 0,25  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 25,85  
Altın Gr. 1.692 1.692 25,61  
Cumhuriyet 11.677 11.853 67,00  
Tam 11.439 11.524 97,00  
Yarım 5.737 5.784 49,00  
Çeyrek 2.860 2.892 24,00  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 0,42  
Gümüş Gr. 19,83 19,86 0,38  
B. Petrol 89,06 89,06 3,06  
Seans Raporu 14:28
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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