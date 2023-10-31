***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2023 12:38
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yeliz Yavuz Müşteri İlişkileri Müdürü 02.01.2023 0212 706 84 74 - 1011 yeliz.yavuz@foneriaportfoy.com.tr SPL 1 918596
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş Direktörü
OZAN AKTİ Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
MEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
ELA TURAN Operasyon Yetkilisi
KARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler Uzmanı
MEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
PINAR SAYDEM Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 206275/304914
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi SPL 3/Türev 909734/909741
ARİF UTKU ÜNAL Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 909880/909881
MEHMET KARAKÖSE Portföy Yöneticisi Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212284
BIST