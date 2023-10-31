***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYeliz Yavuz Müşteri İlişkileri Müdürü 02.01.2023 0212 706 84 74 - 1011 yeliz.yavuz@foneriaportfoy.com.tr SPL 1 918596Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCEVAHİR MÜGE AKGÜL İç Kontrol ve Teftiş DirektörüOZAN AKTİ Risk Yönetimi UzmanıGÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma UzmanıMEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme UzmanıELA TURAN Operasyon YetkilisiKARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler UzmanıMEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme UzmanıPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıBERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004PINAR SAYDEM Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 206275/304914ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi SPL 3/Türev 909734/909741ARİF UTKU ÜNAL Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 909880/909881MEHMET KARAKÖSE Portföy Yöneticisi Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212284BIST