***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 12:16
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL Teftiş Direktörü
HARUN KOYUNOĞLU İç Kontrol Uzmanı
OZAN AKTİ Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
MEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
ELA TURAN Operasyon Yetkilisi
KARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler Uzmanı
MEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
PINAR SAYDEM Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 206275/304914
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi SPL 3/Türev 909734/909741
ARİF UTKU ÜNAL Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 909880/909881
MEHMET KARAKÖSE Portföy Yöneticisi Yardımcısı
SEMİH SEZGİN Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL/Türev 309044
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231218
BIST