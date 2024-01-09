***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.01.2024 09:26
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL Teftiş Direktörü
HARUN KOYUNOĞLU İç Kontrol Uzmanı
OZAN AKTİ Risk Yönetimi Uzmanı
ARDA ARMUTÇU Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
MEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
ELA TURAN Operasyon Yetkilisi
KARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler Uzmanı
MEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235288
BIST
'
18:107.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
0
En Yüksek
0
18:1029,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0675
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9420
En Düşük
29,7686
18:1032,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0588
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:101.955,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.955,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.959,70
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:10
|EGPRO
|147,00
|36.814.057
|% 0,62
|
|EKIZ
|38,00
|947.038
|% 0,00
|
|EUYO
|12,28
|2.070.965
|% 0,00
|
|BASCM
|8,98
|1.218.739
|% 0,00
|
|AYES
|29,90
|2.157.299
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,88
|1.584.060
|% 0,00
|
|BRMEN
|3,80
|1.782.226
|% 0,00
|
|CMENT
|196,40
|1.896.083
|% 0,00
|
|BRKO
|3,47
|1.025.682
|% 0,00
|
|CASA
|83,00
|6.485.329
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 0,00
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9312
|29,9380
|% 0,23
|
|Euro
|32,8048
|32,8230
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,0265
|38,2172
|% 0,12
|
|Frank
|35,1664
|35,3783
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9574
|7,9973
|% 0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|949,55
|951,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,11
|1.005,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,01
|76,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,03
|2.032,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem