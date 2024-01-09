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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2024 09:26
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL Teftiş Direktörü
HARUN KOYUNOĞLU İç Kontrol Uzmanı
OZAN AKTİ Risk Yönetimi Uzmanı
ARDA ARMUTÇU Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
MEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
ELA TURAN Operasyon Yetkilisi
KARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler Uzmanı
MEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235288


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 147,00 36.814.057 % 0,62  
EKIZ 38,00 947.038 % 0,00  
EUYO 12,28 2.070.965 % 0,00  
BASCM 8,98 1.218.739 % 0,00  
AYES 29,90 2.157.299 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 29,9312 29,9380 % 0,23  
Euro 32,8048 32,8230 % 0,18  
Sterlin 38,0265 38,2172 % 0,12  
Frank 35,1664 35,3783 % 0,18  
Riyal 7,9574 7,9973 % 0,20  
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18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,08 23,11 % 0,66  
Platin 949,55 951,40 % 0,66  
Paladyum 1.000,11 1.005,11 % 0,66  
Brent Pet. 76,01 76,01 % 0,66  
Altın Ons 2.032,03 2.032,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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