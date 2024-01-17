***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2024 17:37
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
CEVAHİR MÜGE AKGÜL Teftiş Direktörü
HÜSEYİN ÇİFTÇİ Mali İşler Müdürü
HARUN KOYUNOĞLU İç Kontrol Uzmanı
ARDA ARMUTÇU Risk Yönetimi Uzmanı
GÖKHAN ALPEN Yatırım Danışmanı ve Araştırma Uzmanı
MEHMET AKİF ÇELENK Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
ELA TURAN Operasyon Yetkilisi
KARDELEN BAŞAK BORA Mali İşler Uzmanı
MEHMETALİ PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241097
BIST
'
18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0254
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0099
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -21,21
|Açılış
|: 1.942,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.942,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1231
|30,1279
|% 0,08
|
|Euro
|32,7412
|32,7501
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0456
|38,2364
|% 0,36
|
|Frank
|34,6072
|34,8157
|% -0,57
|
|Riyal
|8,0075
|8,0476
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|882,65
|884,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|925,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,56
|77,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,10
|2.005,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, MAALT, MARBL, EDIP, ERSU, ULAS, AVPGY, YAYLA, GARFA, BAYRK
-
17:58
PSDTC, PKART, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
HATEK, ANELE, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında