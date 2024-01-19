***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2024 12:38
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@foneriaportfoy.com.tr
foneriaportfoy@hs01.kep.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
PINAR SAYDEM Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 206275/304914
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi SPL 3/Türev 909734/909741
ARİF UTKU ÜNAL Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 909880/909881
MEHMET KARAKÖSE Portföy Yöneticisi Yardımcısı
SEMİH SEZGİN Portföy Yöneticisi Yardımcısı Türev 309044
OZAN AKTİ Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 912391/912418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241602
BIST