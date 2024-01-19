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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.01.2024 12:38
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@foneriaportfoy.com.tr
foneriaportfoy@hs01.kep.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
BERNA SEMA YİĞİT SEVİNDİ Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 212846/906004
PINAR SAYDEM Portföy Yöneticisi SPL 3/TÜREV 206275/304914
ZELİHA FUNDA KAYA Portföy Yöneticisi SPL 3/Türev 909734/909741
ARİF UTKU ÜNAL Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 909880/909881
MEHMET KARAKÖSE Portföy Yöneticisi Yardımcısı
SEMİH SEZGİN Portföy Yöneticisi Yardımcısı Türev 309044
OZAN AKTİ Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPL 3/Türev 912391/912418




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241602


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KBORU 86,35 790.994.244 % 10,00  
DIRIT 12,32 2.880.208 % 10,00  
KFEIN 89,80 473.783.065 % 9,98  
KGYO 38,90 34.700.473 % 9,95  
YYAPI 3,65 88.909.510 % 9,94  
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Dolar 30,1857 30,1909 % 0,18  
Euro 32,8931 32,9050 % 0,18  
Sterlin 38,1809 38,3724 % 0,06  
Frank 34,6019 34,8103 % 0,11  
Riyal 8,0295 8,0697 % 0,22  
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14:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,78 22,82 % 0,66  
Platin 913,95 914,92 % 0,66  
Paladyum 947,77 951,99 % 0,66  
Brent Pet. 79,15 79,15 % 0,66  
Altın Ons 2.030,92 2.031,58 % 0,66  
Seans Raporu 14:31
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