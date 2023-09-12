***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.09.2023 10:22
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Foneria Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194071
BIST
'
13:008.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,40
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0026,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0028,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0452
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:001.658,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.658,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ALFAS
|150,70
|1.115.915.336
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.821.239
|% 10,00
|
|ISBTR
|149.788,30
|1.497.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.032.072
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.025.848.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|521.316.759
|% -9,99
|
|OFSYM
|83,70
|227.657.356
|% -8,82
|
|KOZAL
|31,98
|3.851.829.982
|% -2,50
|
|THYAO
|236,00
|2.977.736.593
|% 0,64
|
|ASTOR
|143,00
|2.891.551.837
|% 2,88
|
|SISE
|54,05
|2.646.594.311
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,42
|2.164.544.019
|% 2,02
|
|ZOREN
|5,03
|1.356.492.784
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|240.264.040
|% -0,98
|
|KOZAL
|31,98
|3.851.829.982
|% -2,50
|
|EKGYO
|8,92
|1.040.794.906
|% -1,22
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8914
|26,8964
|% 0,11
|
|Euro
|28,8494
|28,8556
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,4147
|33,5823
|% -0,25
|
|Frank
|30,0134
|30,1942
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1431
|7,1790
|% 0,05
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.045
|11.111
|-42,00
|
|Yarım
|5.539
|5.578
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.789
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|