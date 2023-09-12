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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

12.09.2023 10:24
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Açıklamalar

Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194072


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 150,70 1.115.915.336 % 10,00  
NUHCM 255,20 186.821.239 % 10,00  
ISBTR 149.788,30 1.497.883 % 10,00  
ISKUR 1.610.510,00 1.610.510 % 10,00  
ASUZU 257,40 103.032.072 % 10,00  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 26,8914 26,8964 % 0,11  
Euro 28,8494 28,8556 % -0,16  
Sterlin 33,4147 33,5823 % -0,25  
Frank 30,0134 30,1942 % -0,06  
Riyal 7,1431 7,1790 % 0,05  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 -3,42  
Altın Gr. 1.659 1.659 -0,85  
Cumhuriyet 11.272 11.442 -34,00  
Tam 11.045 11.111 -42,00  
Yarım 5.539 5.578 -22,00  
Çeyrek 2.761 2.789 -11,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,05 -0,04  
Gümüş Gr. 19,90 19,93 -0,02  
B. Petrol 91,31 91,31 0,66  
Seans Raporu 12:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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